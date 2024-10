Circa 30 persone hanno partecipato con i loro amici a quattro zampe al 'Furry Scary Pet Halloween Party'

Animali domestici vestiti con costumi spaventosi hanno sfilato per un evento speciale di Halloween. E’ successo a Valenzuela, città nelle Filippine vicino alla capitale Manila: circa 30 persone hanno partecipato con i loro amici a quattro zampe al ‘Furry Scary Pet Halloween Party’ nel centro commerciale One Mall. Tra loro c’erano un barboncino vestito da scorpione e un gatto persiano che indossava un costume da infermiera zombie. Il primo premio è andato a un barboncino di sette anni di nome Harry che ha sfilato sulla passerella vestito da tarantola. “Sono molto felice perché Harry ha vinto, anche se abbiamo dovuto viaggiare molto…Ho fatto questo costume con materiali riciclati per tre settimane”, ha detto il proprietario del cane, Ronald Blanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata