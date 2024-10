Una telecamera è posizionata all'interno, si può ascoltare il piccolo animale mentre fa uno spuntino

Lo zoo di Oakland, in California, ha offerto una visione unica di una scimmia tamarina di nome Alberto che mangia una zucca. Una telecamera è stata posizionata all’interno della zucca stessa, dove è possibile ascoltare la scimmia, grande come uno scoiattolo, mentre fa uno spuntino. Secondo lo zoo, i tamarini sono uno dei primati più piccoli e si trovano solo in Colombia.

