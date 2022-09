Il primate era fuggito da uno zoo: è stato recuperato da una custode

Uno scimpanzé è scappato da uno zoo di Kharkiv, in Ucraina, lunedì 5 settembre. Il primate è stato visto vagare tranquillamente in Piazza della Libertà (Majdan Svobody), nel centro della città bersagliata dalla guerra tra le forze ucraine e quelle russe. Alla fine una custode è stata in grado di riprendere lo scimpanzé e riportarlo alla struttura, ma ci è voluto del tempo. Dopo diversi tentativi falliti, la scimmia si è convinta a indossare la giacca della custode e ad abbracciarla. La coppia è tornata allo zoo in bicicletta.

