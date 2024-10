Secondo le stime di Coldiretti ci sono circa 40mila esemplari in Molise

Un video che immortala un branco di cinghiali mentre nuota nel lago di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, sta facendo il giro del web ed è diventato virale. Nel filmato si vedono diversi esemplari, di varie dimensioni, attraversare a nuoto l’invaso del Liscione, il maggiore serbatoio idrico del Molise, con un’area di circa 7,5 km². La scena, insolita e curiosa, ha sorpreso gli spettatori e sollevato nuovamente la questione della proliferazione incontrollata di questi animali nella regione. Non è certo una novità la presenza dei cinghiali nelle zone periferiche dei centri urbani del Molise, ma episodi come quello delle immagini, riprese lunedì pomeriggio, continuano a stupire per la loro capacità di adattamento. Il tema è stato oggetto di discussione anche durante la recente Fiera d’Ottobre di Larino, dove i produttori agroalimentari molisani hanno unanimemente indicato i cinghiali come la principale minaccia per le loro attività. Secondo le stime di Coldiretti, si contano oltre 40mila esemplari in Molise ma la cifra potrebbe essere sottostimata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata