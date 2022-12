La zona, nella regione di East Kimberly, è affollata di turisti e pescatori

Una recente ricerca ha certificato l’aumento dei coccodrilli marini nel fiume Ord, nella regione di East Kimberley, in Australia. I rettili si nascondono sotto l’Ivanohe Crossing, un punto affollato da turisti e pescatori. Il loro numero è raddoppiato con oltre 2mila animali che ora popolano la zona del fiume. Per la sicurezza degli abitanti i rangers hanno posto delle trappole nell’area per gli animali, che dal 1970 sono una specie protetta.

