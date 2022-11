La popolazione felina a San Juan è aumentata a dismisura e il Servizio del Parco Nazionale degli Stati Uniti sta valutando un piano per gestire l'emergenza

(LaPresse) Per le strade di San Juan a Porto Rico è impossibile non vedere gatti che si rincorrono, che cercano cibo o che fanno fusa. La popolazione felina è sempre stata numerosissima ma la maggior parte degli abitanti e dei turisti ci convive senza problemi. Ultimamente però il numero di esemplari è aumentato a dismisura tanto che il Servizio del Parco Nazionale degli Stati Uniti sta cercando di attuare un “piano di gestione dei gatti liberi” che prenda in considerazione opzioni come la rimozione degli animali. Ipotesi che fa rabbrividire gli attivisti che stanno protestando temendo la sopressione di molti dei loro piccoli amici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata