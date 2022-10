Pranzo insolito per tartarughe, istrici, orsi e caprette

Gli animali dello zoo di Brookfield, in Illinois, hanno ricevuto un regalo in vista di Halloween questa settimana: zucca per pranzo. Tartarughe, istrici, orsi, caprette: tutti gli ospiti dello zoo hanno apprezzato l’insolito pasto.

