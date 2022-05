In un video il vademecum

(LaPresse) Con l’arrivo del caldo e delle zanzare inizia per i cani una stagione molto delicata in cui possono essere esposti al contagio di due malattie molto insidiose, anche mortali, e non abbastanza conosciute dalle famiglie che accolgono animali: la leishmaniosi e la filariosi. Per questo l’Ente Nazionale Protezione Animali attraverso un video vademecum realizzato con l’aiuto di Westie, la megadirettrice di Amici Cucciolotti, ricorda l’importanza della prevenzione e le semplici regole da seguire per proteggere i nostri pet.

