Rose da sgranocchiare e biscotti di mele e zucchine i regali per il festeggiato

Allo zoo di Phoenix è andata in scena la festa di compleanno per il bradipo Fernando, una delle attrazioni principali del parco della città dell’Arizona. Fernando ha compiuto 6 anni lo scorso 25 aprile. Per festeggiare gli sono state regalate delle rose da sgranocchiare e biscotti a base di mele e zucchine.

