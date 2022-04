Per il piccolo, denutrito, anche una trasfusione di sangue

(LaPresse) – Un cucciolo di puma orfano messo in salvo da alcuni escursionisti nell’area di San Francisco ha ricevuto una trasfusione di sangue allo zoo di Oakland, dove i veterinari stanno tentando di riportarlo in salute. Il cucciolo, di nome Rose, non mangiava da settimane: si stima abbia circa cinque mesi, pesa solo 4 chili mentre dovrebbe pesarne oltre 13.

