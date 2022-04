Il video diventato virale sui social

“Se sei contro la guerra, fammi una carezza”: tenendo questo cartello in bocca, Bobby si è presentato al centro commerciale di Rivoli conquistando gli avventori. Il video dell’improvvisato flash mob, girato e condiviso da Toni Boiani, è diventato virale sui social.

