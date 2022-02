Cuori profumati alla cannella e coccole per la coppia di felini

(LaPresse) – Allo Zsl zoo di Londra è San Valentino anche per i leoni: gli inservienti hanno portato ai due felini, Ayra e Bhanu, alcuni cuori pendenti realizzati con manichette antincendio riciclate, profumate alla cannella. Oltre a godersi l’odore delle spezie, la coppia di leoni è stata filmata mentre si scambiava massaggi sulle guance per poi ritirarsi nella loro tana per dormire fianco a fianco.

