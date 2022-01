I soccorritori non sono ancora riusciti a liberarla completamente

Una squadra di soccorso di mammiferi marini è alla ricerca di una balena megattera adulta che è rimasta impigliata in un lunghissimo cavo al largo delle coste delle Hawaii. Il quotidiano Garden Island riporta che i primi soccorritori hanno rimosso circa 600 metri di materiale portato in superfice dalla balena durante il fine settimana, quando si trovava al largo dell’isola di Kauai. Ma le autorità non sono riuscite a togliere tutto il cavo. La National Oceanic and Atmospheric Administration spiega che la balena è emaciata, di colore chiaro e dalla pelle ruvida.

