Gli uccelli non possono volare a causa del ghiaccio che si è formato su zampe e ali

In Cina 1.200 gru dal collo nero, specie tra l’altro in via di estinzione, sono rimaste bloccate in una riserva nazionale nella provincia sudoccidentale dello Yunnan a causa di freddo e neve. Gli uccelli non possono volare perché il clima estremo improvviso ha causato formazione di ghiaccio su zampe e ali. A prendersi cura dei pennuti gli abitanti dei villaggi vicini che le stanno nutrendo con il grano. Le gru dal collo nero in Cina sono animali protetti di primo livello.

