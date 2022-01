Nella sua carriera aveva fiutato oltre 100 esplosivi

(LaPresse) Il ‘topo anti-mine’ diventato un ‘eroe’ nazionale in Cambogia è morto. Lo ha annunciato l’ente di beneficenza che lo aveva in custodia. Magawa, questo il suo nome, era un topo marsupiale gigante africano. L’associazione Apopo lo aveva addestrato come i cani a fiutare mine antiuomo. Ha rilevato più di 100 mine e altri esplosivi durante i suoi cinque anni di carriera. Lo scorso anno aveva anche ricevuto una medaglia.

