L'intervento a Lomazzo: gli animali erano in un buco interrato

(LaPresse) Intervento ieri dei vigili del fuoco di Bergamo e di Como per salvare due cani bloccati in un cunicolo interrato a Lomazzo, in provincia di Como. Il video del salvataggio è stato postato su Twitter direttamente dai vigili del fuoco.

Velocità e perfetto lavoro di squadra. Intervento ieri dei #vigilidelfuoco di #Bergamo e di #Como per salvare due cani bloccati in un cunicolo interrato a Lomazzo#SOSanimali pic.twitter.com/f0d4IaD7wL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 2, 2022

