(LaPresse) In Israele un’epidemia di influenza aviaria ha ucciso migliaia di gru migratorie: è il disastro peggiore della fauna selvatica nella storia del paese. Almeno 5.200 gru del mezzo milione che attraversa Israele nel loro viaggio in Africa sono morte nella valle di Hula. Le autorità sono al lavoro per rimuovere le carcasse il più rapidamente possibile, temendo che potessero infettare altri animali selvatici, compresi gli avvoltoi.

