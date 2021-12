Le piccole sono nate lo scorso 1 settembre al South China Tiger Breeding Base

(LaPresse) Festa per i 100 giorni di 4 cucciole di tigre al South China Tiger Breeding Base di Suzhou, nella provincia costiera cinese di Jiangsu. Si tratta di 4 gemelle nate lo scorso 1 settembre. Una cucciolata rara per questa specie. Le piccole feline hanno iniziato a imparare dalla madre come cacciare le prede e arrampicarsi, e vengono gradualmente abituate a nutrirsi di carne fresca. Ognuna di loro ha ottenuto un’identificazione dopo che martedì gli è stato inserito un chip di marcatura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata