Carezze e coccole per il felino che si è preso improvvisamente la scena

(LaPresse) Un gatto si preso la scena durante una trasmissione politica sul canale televisivo Kavkasia, in Georgia. Il presentatore David Akubardia e il suo ospite, l’ex membro del parlamento georgiano Gedevan Popkhadze, stavano discutendo dell’attuale situazione politica nel paese quando il felino, di nome Kakutsa, ha deciso di irrompere in diretta saltando sulla scrivania. I due in onda sono scoppiati a ridere e per l’animale sono arrivate coccole e carezze.

