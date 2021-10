Aveva 54 anni ed era la star del Parco Natura Viva di Bussolengo

(LaPresse) Giorno di lutto al Parco Natura Viva di Bussolengo, nel veronese. E’ morto a 54 anni nonno Toby, il rinoceronte più anziano al Mondo a vivere in un parco zoologico. Il suo cuore non ha retto alle prime avvisaglie dell’inverno. “Sapevamo che sarebbe accaduto prima o poi – ha spiegato Cesare Avesani Zaborra, CEO del parco – ma salutare l’ultima ora del “gigante buono” che ha costruito con noi la storia dell’ultimo mezzo secolo, resta profondamente triste”. Il Parco Natura Viva, che ha dato la notizia, ha voluto ricordarlo con un video pubblicato sui social realizzato lo scorso anno durante la una passeggiata mattutina di Toby verso il reparto in cui viveva insieme a ippopotami e nyala.

