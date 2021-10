La cerimonia avviene ogni anno in onore di San Francesco d'Assisi

(LaPresse) Cani e gatti vestiti dai loro padroni per una cerimonia speciale. Domenica 10 ottobre decine di animali domestici sono stati benedetti davanti alla Chiesa di San Francesco d’Assisi a Lima, in Perù, in occasione di una celebrazione in onore del santo protettore degli animali. L’evento era stato sospeso l’anno scorso a causa della pandemia.

