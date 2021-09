Colpita la colonia di Boulders Beach vicino a Simonstown

(LaPresse) Sarebbe stato uno sciame di api a uccidere i 63 pinguini trovati morti tra giovedì e venerdì di settimana scorsa nella colonia di Boulders Beach vicino a Simonstown, in Sudafrica. Gli improvvisi decessi hanno allarmato le autorità tanto che, per scoprirne le cause, si sono mossi diversi esperti. Si è scoperto che sui corpi di tutti gli animali c’erano più punture d’ape e molte api morte vicino ai cadaveri dei pinguini. Secondo la Fondazione dell’Africa meridionale per la conservazione degli uccelli costieri si è trattato di un incidente e non ci si aspettano nuovi attacchi di api ai pinguini. Per avere la certezza della causa dei decessi comunque si attendono i risultati dei vari test effettuati sui corpi.

