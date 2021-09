Il felino illeso dopo il volo durante un match di football universitario

Un gatto è sopravvissuto a una drammatica caduta all’interno di uno stadio di football americano a Miami. L’animale era in qualche modo entrato nell’Hard Rock Stadium, dove Miami stava affrontando Appalachian State in una sfida del campionato universitario. Aggrappato e penzolante dagli spalti è infine caduto al livello inferiore dove una bandiera americana è stata usata per pararne la caduta. Il micio è illeso, dopo il salvifico intervento dei tifosi.

