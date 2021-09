Nelle immagini la mamma Hua Zuiba gioca con uno dei nuovi nati

La famiglia dei panda nel mondo è cresciuta dopo che lunedì sono nati, allo zoo di Madrid, due nuovi cuccioli. La specie è considerata a rischio estinzione. A dare i natali ai due cuccioli sono stati Hua Zuiba e Bing Xing, i due panda in prestito allo zoo spagnolo dalla Cina. Tutti gli animali di questa specie che si trovano allo zoo, una volta nati, vengono rimandati in Cina dopo qualche anno, passato il primo periodo di crescita. Sono 1800 gli esemplari esistenti in Cina, mentre sono circa 500 quelli in cattività nel mondo.

