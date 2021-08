Oltre 200 esemplari in gara nella provincia di Hadhramaut

(LaPresse) – Oltre 200 dromedari hanno preso parte a un concorso di bellezza nella provincia orientale di Hadhramaut, nello Yemen. I proprietari hanno portato i loro animali da varie province yemenite al concorso, che si è tenuto nel distretto di Qaf al-Awamir. I dromedari sono stati giudicati in base al loro pedigree, mantello, collo, testa e gobba. Gli organizzatori hanno affermato che l’obiettivo alla base del concorso è quello di far rivivere l’eredità yemenita e incoraggiare le persone ad allevare questi tipici animali del deserto. Il concorso di bellezza si tiene ogni anno nella stessa zona e alcuni partecipanti devono fare un lungo viaggio per partecipare.

