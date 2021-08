Una puledra con ancora addosso i paraocchi una sella da corsa ha attraversato un confine di Stato prima di fermarsi

(LaPresse) Stava per fare la prima corsa della sua vita ma la paura o la voglia di libertà erano troppo forti. L’incredibile storia di Bold and Bossy, una puledra da corsa di due anni, che poco prima del via della gara, all’Ellis Park a Henderson, nel Kentucky, è scappata al galoppo dall’ippodromo e ha preso un’autostrada interstatale, dove alcuni automobilisti l’hanno ripresa con i cellulari. Con indosso ancora paraocchi e una sella da corsa con il numero 4 ha percorso diversi km, attraversando il confine con l’Indiana, prima di essere fermata da alcuni funzionari locali.

