I ritratti sono dell'artista americano Michel Keck: saranno esposti fino al 31 agosto

I cani, si sa, sono i migliori amici dell’uomo: sono leali e amorevoli. Ora sono anche colti. Il centro commerciale Harbour North di Hong Kong ospita la mostra “Dog Art Gallery”, con le opere d’arte esposte all’altezza degli occhi dei cani. I ritratti, realizzati dall’artista americano Michel Keck, illustrano una varietà di razze canine. In questa esposizione i cani possono avvicinarsi alle opere. Tra l’arte astratta, la scultura 3D di cani in dimensioni reali e le opere d’arte digitalizzate diffuse sugli schermi, c’è molto da vedere. La maggior parte delle opere è appesa nella parte bassa delle pareti, non all’altezza degli occhi per gli umani, ma all’altezza degli occhi per i cani. La mostra “rimarrà aperta fino al 31 agosto.

