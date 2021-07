Il video postato su Twitter è diventato virale

Paura a Milano per la proprietaria di un cagnolino rimasto incastrato nella ringhiera di un balcone con le zampe anteriori sospese nel vuoto. Per metterlo in salvo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, saliti al terzo piano dello stabile (in zona Lotto) con una scala. Gli stessi vigili hanno postato il video dell’intervento su Twitter. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

In scala fino al 3º piano di un palazzo per salvare un cagnolino incastrato con gli arti inferiori alla ringhiera del balcone di casa e il resto del corpo sospeso nel vuoto. Solo un po’ di spavento, concluso rapidamente l’intervento dei #vigilidelfuoco in zona Lotto, a #Milano pic.twitter.com/aZj2Lcw0Xg — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 20, 2021

