Il serpente stava terrorizzando i visitatori

(LaPresse) C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per catturare un pitone apparso in un parco di Bangkok, in Thailandia. Lungo 3,5 metri e dal peso di 35 kg, il serpente stava terrorizzando i visitatori del parco. Il problema dei serpenti si sta diffondendo nella capitale thailandese durante l’attuale stagione delle piogge: alcuni esemplari sono stati avvistati nei quartieri residenziali o nelle case con animali domestici.

