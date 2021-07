La madre, Allagash di 8 anni, ha partorito l'11 luglio

(LaPresse) Un lemure dalla coda ad anelli ha dato alla luce due gemelli allo zoo di Cheyenne Mountain in Colorado. La madre, Allagash di 8 anni, ha partorito l’11 luglio. I guardiani dello zoo affermano che i piccoli lemuri sembrano sani, ma non sono ancora stati in grado di determinare il sesso dei gemelli. Un evento comunque importante: secondo la Lemur Conservation Foundation, i lemuri sono una delle specie di mammiferi più a rischio.

