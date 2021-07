Nello zoo della capitale Lima

In vista del 200° anniversario dell’indipendenza del Perù della Spagna, lo zoo di Lima sta mettendo in mostra, ai visitatori, i suoi esemplari di lama, alpaca e vigogne. I tre sono specie di camelidi sudamericani, tradizionalmente apprezzati per la loro lana morbida e calda in una regione montuosa che si trova a migliaia di metri sul livello del mare. Le celebrazioni per l’indipendenza si terranno il 28 luglio: nel Paese si teme possano fornire un terreno fertile per la diffusione del COVID-19.

