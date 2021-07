Fa parte del gruppo di animali che da quasi un anno vaga nella zona, avvicinandosi anche ai centri abitati

Uno degli elefanti che stanno vagando per la provincia dello Yunnan, in Cina, da oltre un anno, si è perso ed è rimasto isolato. L’animale è stato addormentato e poi riaccompagnato nella zona della riserva, per riunirsi al suo branco. Il gruppo di elefanti ha iniziato a vagare per la zona della Cina senza che sia stata ancora chiarita la ragione, avvicinandosi spesso anche ai centri abitati. Le immagini sono fornite dallo Yunnan Provincial Command Center for Safety and Monitoring of North Migrating Asian Elephants. UTILIZZO IMMAGINI: 30 GIORNI

