Si tratta di una specie originaria dell'Antartico

(LaPresse) – Uno zoo belga, il Pairi Daza, ha presentato 10 i pinguini Papua, una specie originaria dell’Antartico che ha trovato casa nella struttura. Si tratta di uno dei più grandi zoo privati ​​d’Europa: i pinguini si trovano in uno speciale recinto di circa 850 mq per accoglierli e farli sentire il più possibile a casa: la temperatura è controllata e la zona è stata riempita di acqua salata per ricreare il loro habitat naturale.

