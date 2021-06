Dal macello erano fuggiti, in totale, quasi 40 bovini

(LaPresse) Una delle mucche fuggite da un mattatoio di Los Angeles viene catturata in un parco della periferia di Pico Rivera. Dal macello martedì sera erano scappati in totale circa 40 bovini, alcuni dei quali sono stati bloccati dalla polizia, non senza fatica, con l’aiuto di alcuni mandriani. L’animale è stato preso al lazo dopo aver colpito e scalciato uno dei cowboy. Una delle mucche fuggite è stata abbattuta dopo aver attaccato una famiglia.

