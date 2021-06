Ossa scoperte in Australia 15 anni fa appartengono al dinosauro più grande mai trovato in Australia

(LaPresse) Ossa scoperte in Australia 15 anni fa appartengono al dinosauro più grande mai trovato in Australia. Lo hanno accertato e annunciato le autorità locali, dopo un lungo lavoro di ricerca e confronto sui fossili scoperti nel 2006 e altri ritrovati nel continente e in tutto il mondo. Scott Hocknull, del Queensland Museum, ha riferito di aver stimato che l’animale preistorico, chiamato Cooper, abbreviazione di Australotitan Cooperensis, sia stato lungo quasi 30 metri e pesante oltre 60 tonnellate. Moltissimi turisti sono accorsi a Eromanga per vedere le ossa esposte nel museo e che furono trovate da Robyn Mackenzie e dal marito Stuart mentre radunavano il loro bestiame nella loro proprietà vicino alla città di Eromanga, nello stato del Queensland sud-occidentale.

