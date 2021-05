Si tratta di una specie a rischio estinzione, dopo lo svezzamneto saranno liberati in natura

Nuovi cuccioli allo zoo di Phoenix: 21 piccoli furetti con le zampe nere – specie a rischio estinzione – sono nati da qualche giorno, da quattro madri. Lo zoo di Phoenix è uno dei sei luoghi del mondo in cui si allevano questi furetti. Negli ultimi 30 anni, lo zoo di Phoenix ha dato vita a più di 500 furetti attraverso il suo programma di allevamento: i piccoli rimarranno con le loro madri per alcuni mesi poi saranno rilasciati in natura.

