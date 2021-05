Alcuni turisti riprendono la scena: un salto di oltre cinque metri del cetaceo mentre insegue la sua preda

(LaPresse) Un branco di orche a caccia di delfini nella Bassa California, in Messico: alcuni turisti sono riusciti a riprendere l’esatto momento in un cui il cetaceo ha “speronato” in volo la sua preda, con uno spettacolare salto di oltre cinque metri. Le immagini sono subito diventate virali.

