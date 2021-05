Dopo il recupero papera e paperotti sono stati liberati in un corso d'acqua cittadino

(LaPresse) Insolito intervento per la squadra Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, che è intervenuta in città per recuperare una papera insieme ai i suoi 8 pulcini, che era entrata in un vano scala di un palazzo. Dopo il recupero papera e paperotti sono stati liberati in un corso d’acqua cittadino.

