I custodi producono circa 800 kg di cibo al giorno

(LaPresse) Lo zoo di Lima, in Perù, si è reso autonomo nella coltivazione del cibo per nutrire i suoi animali: una scelta quasi obbligata, seguita alle perdite e al taglio di entrate economiche a causa delle chiusure forzate durante la pandemia. I custodi stanno coltivando cibo da soli, dedicando parte dell’area verde dello zoo alla coltivazione, riuscendo a produrre circa 800 chili di cibo al giorno. Le colture includono la canna da zucchero e l’erba medica, utilizzate per nutrire ippopotami, giraffe, capre, lama e alpaca. Lo zoo, noto come Parco delle leggende, è stato fondato a Lima circa 60 anni fa e ospita quasi 1.300 animali, la maggior parte dei quali erbivori.

