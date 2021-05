Distrutte le sue arnie: si pensa a una ritorsione di qualche vicino

(LaPresse) Strage di api di un apicoltore di Cuneo, Mattia, che ha trovato le sue arnie distrutte e rovesciate. Il giovane aveva spostato da poco le arnie dalla Val Maira a Candia Canavese. Si teme una ritorsione di qualche abitante locale. “Il proprietario del fondo mi ha chiamato per avvisarmi che qualcuno si era preso la briga di andare a rovesciare le casette: il problema è che ha piovuto tantissimo – spiega Mattia in un video – Il luogo è incontaminato ma non dalla cattiveria delle persone, non si può pensare di trattare così male degli animali”. Mattia, una volta arrivato sul posto, mostra le immagini delle sue arnie senza nascondere la tristezza e l’arrabbiatura per la morte di tutte le sue api.

