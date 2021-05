Ogni giorno visita il recinto dei suoi simili ma poi torna alla sua libertà

(LaPresse) Nel bel mezzo di una pandemia i pappagalli Ara sono un’ispirazione per i visitatori dello zoo di Rio de Janeiro, affascinati dalla storia di ‘Giulietta’ (anche se nessuno in realtà è riuscito a stabilire il sesso), un raro esemplare colorato di blu e giallo che visita quotidianamente il recinto degli uccelli per trovare un po’ di compagnia e forse anche un compagno per la vita. Giulietta è forse l’ultimo degli Ara piumati blu e gialli nelle terre selvagge delle colline boscose di Rio, ed è diventato un simbolo di libertà per questi 13 mesi di restrizioni per la pandemia. Ogni mattina negli ultimi due decenni Giulietta si presenta nel recinto dove sono tenuti gli Ara: a volte si rannicchia godendosi la presenza degli altri suoi simili, a volte si impegna nel corteggiamento. Poi torna sempre alla sua libertà.

