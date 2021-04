Salvato dai Vigili del Fuoco, è stato liberato in un prato

(LaPresse) I vigili del fuoco del comando di Torino hanno soccorso uno scoiattolo “curioso” che si era incastrato in un termosifone: una gabbietta e dei robusti guanti sono stati sufficienti per convincere il piccolo roditore a lasciare l’abitazione dell’uomo che, trovandolo incastrato proprio in uno dei suoi termosifoni, aveva allertato i vigili del fuoco. Lo scoiattolo è stato liberato in un prato poco distante.

