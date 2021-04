Alcune auto sono state costrette ad attendere il passaggio delle pecore

(LaPresse) È ripartita la transumanza in Abruzzo e sul litorale tornano a rivivere scene che richiamano gli antichi riti della pastorizia. Sulla strada comunale che collega la città di Pescara a Montesilvano, un corposo gregge di pecore ha attraversato la carreggiata per pascolare in un’area distante circa 700 metri dalla Strada Parco, un meraviglioso corridoio ecologico dell’area metropolitana pescarese dove famiglie e sportivi passeggiano e si tengono in forma. A guardia della moltitudine di pecore,che ha fermato due auto di passaggio sulla carreggiata, c’era un solo pastore, assistito da tre cani in coda al gregge di cui 2 pastori abruzzesi, razza locale di indole territoriale, possessiva, da secoli impegnata con successo per la transumanza.

