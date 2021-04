La Guardia Costiera la "accompagna" verso il mare aperto

(LaPresse) La Guardia Costiera italiana ha incontrato una balena grigia che nuotava appena fuori dal porto di Fiumicino, vicino a Roma, davanti al Faro Vecchio di Fiumicino. Dopo l’avvistamento, la Guardia Costiera l’ha “accompagnata” verso il mare aperto dove. Un cetaceo simile, probabilmente lo stesso, era stato avvistato al largo dell’isola di Ponza lo scorso il 15 aprile, e poi di nuovo il 18 aprile a Baia, cittadina a mezz’ora da Napoli. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, le balene grigie si trovano solitamente nell’Oceano Pacifico settentrionale e migrano lungo la costa del Pacifico fino alla California e alla costa del Messico. Non è chiaro come sia arrivata fino al Mediterraneo.

