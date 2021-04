Il Wwf avverte: "Chi va in spiaggia presti massima attenzione"

Il fratino è una specie protetta che, da marzo a luglio, nidifica sulle coste dell’Adriatico e in Abruzzo e in questi giorni sono comparsi i primi nidi di Fratino sulla costa. Buon segno, vuol dire che la costa è l’ambiente è in buona salute. I volontari del progetto Salvafratino Abruzzo, promosso dall’Area marina protetta Torre del Cerrano e dal Wwf Abruzzo, hanno immediatamente segnalato i nidi. “I nidi sono delle semplici buchette sulla spiaggia dove solitamente vengono poste tre uova che si mimetizzano sulla sabbia – spiega Filomena Ricci Delegato regionale Wwf Abruzzo – Proprio per questo è necessario prestare la massima attenzione, mantenersi distanti dalla fascia dunale e predunale o vegetazionale del litorale o nelle aree dove è comunque segnalata la presenza del Fratino”. Aggiunge Fabiano Aretusi, Presidente dell’Area marina Protetta, a Pineto in provincia di Teramo: “Invitiamo tutti a rispettare il divieto di ingresso dei cani in spiaggia nell’Area Marina Protetta che varrà fino alla fine di luglio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata