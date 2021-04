Snack e dolcetti per scimmie e manguste

Mentre il ZSL Zoo di Londra rimane chiuso a causa delle restrizioni per la pandemia, i volontari dello zoo hanno intrattenuto alcuni animali con una “caccia alle uova” per le manguste e le scimmie scoiattolo, tra gli animali che più soffrono la mancanza di pubblico nello zoo. le uova, di cartapesta, sono state riempite con snack e cibo. Questo sarà la seconda Pasqua in cui lo zoo rimane chiuso. Le sue porte dovrebbero riaprire lunedì 12 aprile.

