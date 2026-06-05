Danimarca, l’autopsia della balena Timmy sulla spiaggia dell’isola di Anholt

Un’autopsia su una spiaggia della Danimarca che è durata fino al calar del sole: è l’esame condotto sulla carcassa della balena Timmy, il cetaceo trovato morto sulla battigia dell’isola di Anholt, dopo essersi perso nel Mar Baltico e aver catturato l’attenzione dei media tedeschi per mesi. L’autopsia, tuttavia, non ha dato risposte sul motivo della morte. “Abbiamo trovato alcuni parassiti nei reni e nello stomaco, ma non sono la causa del decesso”, ha spiegato il veterinario Tim Jensen dell’Università di Copenaghen. Quello che però l’esame autoptico ha chiarito è che Timmy era un esemplare di balena femmina, al contrario di ciò che si era ipotizzato dandole un nome maschile.