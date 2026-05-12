Luoghi del Cuore Fai 2026, al via il censimento: fino a quando votare

Al via il censimento dei Luoghi del Cuore 2026, il programma Fai in collaborazione con Intesa San Paolo con cui i cittadini partecipano alla salvaguardia e alla valorizzazione dei posti del cuore: beni del patrimonio di storia, arte e natura dell’Italia, che rischiano di essere abbandonati in territori fragili e isolati. Da oggi riparte la raccolta di voti con cui candidare il proprio luogo del cuore e farlo entrare nella classifica 2026. I primi siti in graduatoria hanno accesso a fondi per finanziare progetti di restauro e riqualificazione o di valorizzazione culturale. Tutti possono candidare e votare i propri “luoghi del cuore” fino al 15 dicembre 2026 su www.iluoghidelcuore.it.

Il Fondo Ambientale Italiano (Fai) celebra con questa campagna il legame indissolubile, fisico ed emozionale, che lega persone e luoghi. E quest’anno arriva una novità: il videopodcast “I luoghi che leggiamo”, in cui dieci scrittori e scrittrici italiani raccontano i luoghi dei loro libri.

La novità 2026: 10 scrittori si raccontano in “I luoghi che leggiamo”

Online dal 12 maggio 2026, “I luoghi che leggiamo” è un viaggio inedito dal nord al sud del Paese per raccontare i luoghi che hanno ispirato dieci autori della letteratura italiana contemporanea. Viola Ardone, Marta Barone, Daria Bignardi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Antonio Franchini, Melania Mazzucco, Marco Missiroli e Bianca Pitzorno aprono a Marta Stella – scrittrice che ha ideato e condotto il podcast – le porte delle loro case e dei loro studi per raccontare attraverso le loro voci e i loro testi luoghi letterari protagonisti delle loro opere e anche dell’anima, del cuore: scorci, vie, fiumi che discendono da valli inesplorate, ma anche luoghi trascurati e da proteggere. Tra loro ci sono le chiese delle isole di Venezia e le chiese di Penna, o l’area di Nuova Ostia e l’ambiente del Delta del Po. Il podcast, realizzato in collaborazione con quattro studenti dell’Università Iulm, nasce per la XIII edizione dei Luoghi del Cuore e si ascolta su Spotify o sul sito www.iluoghicheleggiamo.it

Nato nel 2003 e arrivato alle tredicesima edizione, Luoghi del Cuore è un progetto biennale. Ogni edizione alterna due fasi: una prima di censimento, che per l’edizione 2026 comincia oggi, e una seconda, di bando, in cui tutti i luoghi che hanno ottenuto almeno 3.000 voti al censimento possono candidare un progetto di restauro o valorizzazione. Ai progetti vincitori, perché diventino realtà, va un aiuto economico, con l’erogazione di contributi messi a disposizione da Intesa Sanpaolo, dal 2004 partner dell’iniziativa. Nel corso delle 12 edizioni finora concluse, il censimento “I Luoghi del Cuore” ha raccolto 13.500.000 voti – di cui 2.316.984 nell’edizione 2024 – e i luoghi segnalati dal 2003 a oggi sono oltre 41.000