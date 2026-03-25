Yacht Club de Monaco, la premiazione degli Explorer Awards

Lo spirito di esplorazione e l’innovazione sono stati protagonisti della sesta edizione degli Explorer Awards dello Yacht Club de Monaco, ospitati proprio dal club monegasco. La cerimonia ha concluso quattro giorni di incontri e dibattiti dedicati all’esplorazione, alla scienza e all’innovazione tecnologica, riunendo esploratori, scienziati e pionieri impegnati nella costruzione di un futuro più sostenibile. Ad aprire la serata è stato il principe Alberto II di Monaco, presidente dello Yacht Club de Monaco, che ha sottolineato il significato profondo dell’evento e la sua missione di promuovere la conoscenza e la scoperta.