I vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme

Le autorità spagnole affermano che due persone sono morte in Spagna a causa di un incendio che si è diffuso rapidamente anche grazie al caldo prima che i vigili del fuoco riuscissero a controllarlo. Il rogo, divampato nella tarda serata di martedì, ha generato un’enorme colonna di fumo e cenere che ha raggiunto i 14.000 metri di altitudine, rendendolo l’incendio più grande mai registrato dai pompieri in Catalogna. Due agricoltori sono morti nella regione nord-orientale della Spagna, apparentemente mentre cercavano di fuggire a bordo di un veicolo, hanno riferito le autorità locali mercoledì.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che l’incendio si è propagato a una velocità di 28 chilometri orari in alcuni momenti, bruciando 6.500 ettari, per lo più campi di grano.

La velocità lo rende uno degli incendi più rapidi mai registrati in Europa. Due dei 500 vigili del fuoco impegnati hanno avuto bisogno di cure ospedaliere per le ferite riportate, mentre circa 14.000 residenti sono stati invitati a restare in casa per diverse ore nella notte di martedì. Per mercoledì si prevedono ulteriori ondate di caldo, con temperature nella regione di Lleida attese fino a 39 gradi Celsius. CATALONIA REGIONAL GOVERNMENT FIRE SERVICE

